Econa bedeelt gratis stickers en affiches om afstand te bewaren Anthony Statius

06 mei 2020

09u15 1 Nazareth Econa, de vereniging voor lokale economie in Nazareth, deelt deze week gratis stickers en affiches met coronaregels uit.

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft een sticker en een affiche ontworpen, waarmee men mensen wil herinneren aan de afstandsregel van anderhalve meter. Deze regel blijft de norm zolang we het coronavirus in ons midden hebben. De sticker is geschikt om binnen te gebruiken en kan gekleefd worden op de vloer om een positie in de wachtrij aan te duiden. De affiche is bedoeld voor de ingang van de winkel, om aan te duiden hoeveel personen maximaal binnen mogen.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei bedelen enkele vrijwilligers van Econa deze stickers en affiches gratis in de brievenbussen van de bedrijven, winkels, dienstverlenende sectoren en vrije beroepen. Wie er meer nodig heeft, kan ze vanaf maandag 11 mei afhalen in het gemeentehuis. De affiche kan je downloaden op www.nazareth.be/coronadrukwerk.