E17 twee nachten afgesloten in Nazareth Anthony Statius

01 mei 2020

11u44 0 Nazareth De E17 wordt in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 mei en de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 mei afgesloten voor alle verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert herstellingswerken uit aan de brug van de Steenweg Astene in Nazareth.

Na een grondige opknapbeurt van de bovenzijde van de brug van de Steenweg Astene over de E17 in Nazareth, is het nu de beurt aan de onderzijde van de brug. De aannemer voert die herstellingswerken uit op maandagnacht 4 mei richting Gent en op dinsdagnacht 5 mei richting Kortrijk. Omdat bij deze werken de volledige E17 dicht gaat tussen op-en afritten van Deinze en De Pinte, worden ze uitsluitend ‘s nachts uitgevoerd. Gedurende de maand mei werkt de aannemer ‘s nachts de brug af met inname van één of twee rijstroken.

Op maandagnacht 4 mei van 22 tot 5 uur wordt de E17 richting Gent volledig afgesloten tussen de op-en afritten van Deinze en De Pinte. Het verkeer rijdt om via de N35 en de N60. Hierdoor zal ook het Total Tankstation niet meer bereikbaar zijn voor weggebruikers. Voertuigen die er al aanwezig zijn van voor 22 uur kunnen de parking wel nog verlaten.

Op dinsdagnacht 5 mei van 22 tot 5 uur wordt de E17 richting Kortrijk volledig afgesloten tussen de op-en afritten van De Pinte en Deinze. Het verkeer rijdt om via de N60 en N35. Hierdoor zal ook het Total Tankstation niet meer bereikbaar zijn voor weggebruikers. Ook de parking verlaten zal tot 5 uur niet kunnen.

Gedurende de maand mei zal ter hoogte van de brug ‘s nachts vaak een mobiele werf aanwezig zijn. Verkeer blijft wel steeds mogelijk over twee of gedurende een aantal nachten één rijstrook.