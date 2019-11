Drie diefstallen in Nazareth tijdens herfstvakantie Cedric Matthys

04 november 2019

20u40 0 Nazareth In Nazareth hebben tijdens de herfstvakantie drie diefstallen plaatsgevonden. De daders konden nog niet gevat worden, maar het onderzoek loopt.

In de Renbaanstraat drongen dieven via een raam een woning binnen. Ze doorzochten het huis en gingen met juwelen aan de haal. Ook in de Warandestraat deed zich een gelijkaardige diefstal voor. Daar kwamen de criminelen het huis binnen via de achterdeur. Deze deur was niet op slot. De dieven namen een geldkistje mee.

Handtas gestolen

Naast deze twee inbraken meldde de politie ook een diefstal uit een wagen. Op zaterdag 2 november spraken onbekenden een dame aan in de Savaanstraat. Ze was op dat moment haar boodschappen aan het inladen. Terwijl ze afgeleid werd, ging iemand er met haar handtas van door. De politie kon geen verdachten meer aantreffen, maar net als bij twee inbraken loopt er een onderzoek.