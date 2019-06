Dorp 29 en Oostwest hebben eerste vernieuwde terrassen: “Dit moet de middenstand een boost geven” Anthony Statius

05 juni 2019

18u04 2 Nazareth Café Dorp 29 en eetcafé Oostwest in Nazareth-dorp hebben een vernieuwd terras. De uniforme windschermen en parasols worden verhuurd door de gemeente en in ruil mogen horecazaken het openbaar domein gebruiken als terras. Verder werd de opstelling van de markt gewijzigd en de tarieven voor foorkramers werden verlaagd.

Op 5 februari 2018 werd het terrassenreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van Nazareth. “Het reglement houdt in dat horecazaken die een terras willen, uniforme glazen windschermen en parasols moeten huren bij de gemeente”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “De gemeente legt de helft bij in de vorm van een subsidie en in ruil mogen de horecazaken kosteloos het openbaar domein gebruiken als terras. in Nazareth zijn er een negental horecazaken en zij hebben tot 1 januari 2021 de tijd om zich aan te passen.”

Ondertussen hebben twee horecazaken een huurovereenkomst afgesloten, namelijk Dorp 29, het café op de hoek van Langemunt en Dorp, dat sinds 1 augustus wordt uitgebaat door Magi Kosic, en het eetcafé Oostwest van Rik Nys. De vernieuwde terrassen werden op woensdag 5 juni ingehuldigd. “Ik ben tevreden dat de gemeente een deel van de kosten draagt”, zegt Rik Nys. “Met dit terras hebben wij een verdubbeling van onze oppervlakte. De uniforme materialen geven ons dorpsgezicht ook een mooie uitstraling.”

“Met deze maatregel willen we de middenstand in ons dorp aanzwengelen”, zegt schepen Viviane De Preester (CD&V). “Verder hebben we ook de opstelling van onze wekelijkse markt aangepast. Alle marktkramen staan nu aan de voorkant van de kerk opgesteld en niet meer rondom de kerk; dit moet voor meer gezelligheid zorgen. Bij uitbreiding van het aantal kramen worden deze aan de overkant van het gemeentehuis opgesteld, zodat passanten duidelijk zien dat er markt is. Tenslotte werden ook de tarieven voor foorkramers van Nazareth en Eke gelijkgeschakeld.”