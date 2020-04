Dirk houdt ‘coronaberenjacht’ interessant: “Iedere dag doet onze knuffelbeer iets anders” Anthony Statius

11u45 0 Nazareth In de Plaanstraat in Nazareth kunnen kinderen iedere dag opnieuw op ‘berenjacht’. Om het ondertussen gekende spel, waarbij wandelaars pluchen beren kunnen spotten, interessant te houden, laat Dirk Vos zijn knuffelbeer iedere dag iets anders doen.

“Nu we door het coronavirus allemaal thuis moeten blijven, zijn er leuke creatieve initiatieven ontstaan”, zegt Dirk Vos. “De berenjacht is ondertussen overal gekend. Ouders die even met hun kinderen gaan wandelen, speuren de huizen af, op zoek naar een knuffelbeer. Maar eens je ze allemaal gezien hebt, kan ik me voorstellen dat de interesse bij kinderen wat wegvalt. Ons beertje heeft de oplossing gevonden: iedere dag doet hij iets anders. Donderdag was hij jarig, op 1 april viste hij aprilvisjes en daarvoor werkte hij in de zorgsector. Hij is ook al eens gaan fietsen. We hebben al heel wat leuke reacties gezien. We hopen dat de coronacrisis snel voorbij is, maar ondertussen is heel het gezin mee aan het zoeken naar ideeën en ons beertje kan nog wel enkele weken voort.”