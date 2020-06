Dirk (53) zorgt 86 dagen lang voor het symbool van solidariteit: “Beertje doet iedere dag mensen lachen” Anthony Statius

15 juni 2020

17u41 3 Nazareth Er is ongetwijfeld niemand die zoveel tijd en moeite gestoken heeft in de ‘berenjacht’ als Dirk Vos. De 53-jarige theateracteur uit Nazareth bracht tijdens de lockdown zijn knuffelbeer Beertje iedere dag tot leven in een nieuw tableau vivant op zijn vensterbank. Dinsdag doet hij dit voor de 86ste en laatste keer. “Beertje bracht mensen samen en dat gaf mij inspiratie”, zegt Dirk.

De buurtbewoners van de Plaanstraat in Nazareth kregen de voorbije maanden dagelijks een nieuwe scène van Beertje & co te zien. In de hoofdrol zien we Beertje, een knuffelbeer die alleen of samen met andere poppen een scène speelt op de vensterbank. Maandag was Beertje op het gemak verse aardbeienconfituur aan het maken, maar in het verleden kroop de pluchen protagonist al in de huid van de Franse staatsman Napoleon Bonaparte of aan boord van de Yellow Submarine van The Beatles. Alle scènes ontsproten uit het brein van Dirk Vos, leerkracht, theateracteur en gemeenteraadslid in Nazareth.

Soms kwamen mensen poppen of beertjes op de vensterbank zetten zodat het tafereel nog meer tot leven kwam Dirk Vos

“Op 23 maart ben ik zoals zoveel mensen begonnen met de berenjacht”, vertelt Dirk. “Daarbij zet je een knuffelbeer voor het raam en dan moeten voorbijgangers die weten te spotten. Een keer je de beer gezien hebt, gaat het al snel vervelen natuurlijk en daarom heb ik besloten om mijn beer iedere dag iets anders te laten doen. In het begin waren dat vooral brave taferelen, maar ook de actualiteit kwam aan bod. Een van de betere vond ik Beertje Van Ranst, waarbij ik de typische sweater van viroloog Marc Van Ranst heb proberen na te maken met een dweil. Verder beeldde Beertje ook liedjes van onder andere Bob Marley uit, maar ook scènes uit bekende films zoals Monty Python and the Holy Grail. Alle attributen heb ik zelf gemaakt en aan sommige scènes was ik zo’n twee uur bezig.”

Voor Dirk waren de avonturen van Beertje een broodnodige creatieve uitlaatklep. “In april zou ik een paar try-outs geven van mijn eerste eigen comedyshow”, zegt Dirk. “Die zijn helaas weggevallen en dus heb ik mijn energie maar in Beertje gestoken. Ondertussen ben ik blijven lesgeven en heb ik twee halve dagen per week gewerkt in een instelling voor geplaatste jongeren. Het mooie aan Beertje is dat hij een glimlach tovert op het gezicht van velen mensen die passeren of die mijn foto’s online zien passeren. Soms kwamen mensen poppen of beertjes op de vensterbank zetten zodat het tafereel nog meer tot leven kwam. Het is misschien maar een knuffelbeer, maar voor mij staat hij symbool voor solidariteit, verbondenheid en sociaal contact in een moeilijke periode.”

Boek

Dinsdag regisseert Dirk de eindscène van Beertje. “Nu de grenzen opengaan zal ook Beertje zijn vrienden opzoeken. Zijn 86ste avontuur wordt dus ook zijn laatste. Ik heb van ieder tafereel een foto en ik ben van plan om deze te bundelen in een boek, telkens met een beetje duiding bij ieder beeld. De opbrengst van het fotoboek zal ik schenken aan organisaties die werken voor kinderen en jongeren in nood”, besluit Dirk.

Het volledige fotoalbum vind je op deze Facebookpagina.