Dieven opgeschrikt door bewoner Wouter Spillebeen

07 oktober 2019

16u39 0 Nazareth In de Kortrijkseheerweg in Nazareth hebben inbrekers afgelopen vrijdagochtend geprobeerd om een woning binnen te dringen.

Rond 9 uur forceerden de inbrekers een raam aan de achterkant van de woning. Maar ze werden tijdens hun poging opgeschrikt door de bewoner en sloegen op de vlucht. Er is wat braakschade, maar de dieven maakten geen buit. Ook in de Sint-Christianastraat in Gavere waren dieven niet succesvol bij het inbreken in een woning toen ze op de vlucht sloegen voor een alarm. Of het over dezelfde daders gaat, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de beide inbraakpogingen.