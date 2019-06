Dertig procent van inwoners geeft mening over Nazareth Anthony Statius

20 juni 2019

08u20 0 Nazareth 2.940. Zoveel inwoners hebben de grootschalige bevolkingsenquête Zegget Ne Keer ingevuld. Dat is ongeveer 30 procent van de beoogde doelgroep. De enquête werd ondertussen afgesloten.

Om het beleid voor de komende zes jaar te helpen vastleggen heeft de gemeente Nazareth een vragenlijst uitgestuurd naar alle inwoners ouder dan 16 jaar. Vanaf 8 mei kon men de enquête in de bus vinden en invullen. Deze bevraging is nu afgesloten. 9.856 inwoners kregen een enquête in de bus en 2.940 personen, zo’n 30 procent, bezorgden deze terug, online of op papier.

“We mogen dus van een groot succes spreken”, klinkt het bij burgemeester Danny Claeys (CD&V). “We willen iedereen die deelnam bedanken. Het onderzoeksbureau verwerkt momenteel alle gegevens. We communiceren hierover in de infokrant van september en nodigen iedereen dan uit om in de gesprekstafels aan de slag te gaan met de resultaten.”