De Vlindertuin en De Toetertrein worden twee aparte scholen Anthony Statius

18 april 2020

11u08 2 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth heeft beslist om de gemeentelijke basisschool op te splitsen in twee zelfstandige scholen. Voor een van beide scholen wordt een nieuwe directeur gezocht.

In Nazareth is er momenteel een gemeentelijke basisschool met twee vestigingsplaatsen: De Vlinderboom in Eke, goed voor een capaciteit van 426 leerlingen en afdeling De Toetertrein in Nazareth, goed voor een capaciteit van 270 leerlingen. In september 2020 worden deze afdelingen omgevormd naar twee afzonderlijke basisscholen, elk met een eigen directeur. “Op die manier zorgen we voor extra wind in de zeilen, waarmee de scholen alle uitdagingen in de toekomst zullen aankunnen”, klinkt het bij de gemeente.

Naast de huidige directeur Philip Van Maldeghem zoekt men een tweede directeur. De vacature is te vinden op www.nazareth.be/vacatures en solliciteren kan tot 27 april.