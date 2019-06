De Kruk viert vijftiende verjaardag met geschenkje voor alle cliënten Anthony Statius

20 juni 2019

12u36 0 Nazareth De Kruk, de vzw die voedselpakketten uitdeelt in Nazareth, bestaat 15 jaar. Donderdag kregen alle gezinnen bij hun voedselpakket een diepvrieszak cadeau.

Op donderdagnamiddag 20 juni kregen meer dan vijftig gezinnen een koeltas cadeau van De Kruk, ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de vzw. Samen gaat het om ongeveer 140 personen van alle leeftijden, die elke maand een steunpakket komen afhalen in de Stationsstraat 94. Donderdagochtend waren de acht vrijwilligers druk in de weer met het klaarzetten van de pakketten.

“Elke maand bezorgen deze vrijwilligers een voedselpakket aan inwoners met financiële moeilijkheden”, zegt voorzitter Annemie De Gussem. “Een deel van het pakket komt van de Voedselbank, een ander deel wordt aangevuld door de vzw en verder is er ook Europese steun. Groenten, verzorgingsmiddelen en schoonmaakproducten en vuilniszakken kopen wij zelf aan. Enkele keren per jaar zijn er inzamel- of benefietacties ten voordele van vzw De Kruk en de opbrengst gaat altijd integraal naar de mensen. De werkingskosten van de vzw worden door de gemeente gedragen.”

Naast het uitdelen van de koeltassen is er op dinsdag 8 oktober ook een solidariteitsvoorstelling met Mong Rosseel. Dit theaterstuk vindt plaats in cc De Zwaan en is voor iedereen toegankelijk.