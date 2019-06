De KnetterKwabMachine in première in cc Nova Anthony Statius

11 juni 2019

13u47 0 Nazareth De KnetterKwabMachine van Marc De Bel komt naar Nazareth. De familievoorstelling van theatergezelschap De Kroon is op zaterdag 15 juni in première te zien op de planken van cc Nova.

De theatervoorstelling de KnetterKwabMachine is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marc De Bel. Het verhaal gaat over Hanne, Timmy en Oom “detective” die bij het opsporen van een poes in het huis van professor Knetter terechtkomen. Deze man heeft een machine uitgevonden waarmee hij de eigenschappen van mensen en dieren kan verwisselen. Dit leidt tot heel wat spannende en vooral grappige avonturen. De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.

De try-out vindt plaats op zaterdag 15 juni van 15 tot 16 uur. De toegang is gratis en tickets reserveren kan via www.nazareth.be/tickets.