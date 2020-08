Creaplan neemt Bulik Standbouw over Anthony Statius

27 augustus 2020

14u55 0 Nazareth Het bedrijf Creaplan uit Nazareth neemt de standbouwactiviteiten van Bulik uit Izegem over. Hiermee vergroot de Belgische marktleider, die gespecialiseerd is in standen, interieurs en displays, zijn internationale klantenportefeuille.

Creaplan, het bedrijf langs de Venecoweg 35 in Nazareth, blijft groeien. CEO Michael Debaveye laat weten dat Creaplan standenbouwer Bulik uit Izegem overneemt.

“Bulik is een mooie aanvulling voor Creaplan. Bulik heeft net als Creaplan jaren ervaring met klanten uit verschillende sectoren. Hun in-house productie met getalenteerde vakmensen, voorkeur voor kwalitatieve materialen en innovatieve aanpak sluiten naadloos aan bij onze visie.”

Gestructureerder leven

“Bulik schuift zijn activiteiten als standenbouwer door naar Creaplan, maar blijft actief als creatieve dienstverlener”, vult Sofie Vandenbriele van Bulik aan. “De huidige omstandigheden hebben onze stap wat bespoedigd, maar liggen niet aan de oorsprong van de overname. Familiale omstandigheden zorgen ervoor dat we een gestructureerder leven willen, in een minder deadlinegerelateerde sector. We blijven echter creatief bezig. Bulik Standbouw wordt Bulik 2.0 en gaat zich focussen op displays, pop-ups, micro-events, marketing en allerlei creatieve bezigheden.”