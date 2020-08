Coronavirus fnuikt Eke Verlicht!, kermis gaat wel door Anthony Statius

08 augustus 2020

11u27 0 Nazareth Het evenement Eke Verlicht! gaat niet door. Met dit initiatief wilde de Vriendenkring Eke-Dorp in het eerste weekend van september een alternatief bieden voor het door corona gecancelde straatfestival Brouwsels op Straat. “Een nieuwe ontgoocheling voor onze medewerkers en inwoners”, klinkt het.

Vriendenkring Eke-Dorp schrapt zijn kermisactiviteiten tijdens het eerste weekend van september. Ter vervanging van Brouwsels op Straat had men Eke Verlicht! gepland, maar gezien de heropflakkering van de coronabesmettingen heeft de organisatie beslist om ook dit evenement te schrappen.

“Na de annulering van ‘Brouwsels op Straat’ is het een nieuwe ontgoocheling voor Vriendenkring Eke-Dorp en de inwoners van Eke en Nazareth”, zegt voorzitster Brigitte van Rysseghem. “Nochtans had onze organisatie er alles aan gedaan om er een bruisende grote kermis van te maken. Er waren verschillende activiteiten gepland met een ‘verlichte’ avondwandeling in het dorp als apotheose.”

“Enerzijds hebben we alle begrip voor de beslissing van het gemeentebestuur”, vervolgt de voorzitter. “De gezondheid gaat voor alles en daar kunnen we niets op tegen hebben. Anderzijds is er natuurlijk de teleurstelling bij onze vereniging en de inwoners. Er waren immers al heel wat voorbereidingen getroffen met leveranciers en medewerkers. Allemaal plannen die nu in het water vallen. Daarenboven waren er grote verwachtingen bij de inwoners. De mensen hadden er goesting in en keken echt uit naar een kermis. Hoewel we de activiteiten opschorten, gaat in principe de kermis op het Dorp wel door.”