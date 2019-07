Chauffeur knalt beschonken en zonder rijbewijs tegen verkeersbord Wouter Spillebeen

02 juli 2019

16u25 0 Nazareth Op de N60 in Nazareth is een chauffeur in de nacht van maandag op dinsdag lichtgewond geraakt toen hij tegen een verkeersbord knalde. Hij had gedronken en had geen rijbewijs bij.

De chauffeur reed rond 1.50 uur in de richting van Gent toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Grenadierslaan de controle over zijn stuur verloor. Hij kwam tot stilstand tegen het verkeersbord en raakte daarbij lichtgewond. De politie kwam ter plaatse en liet hem een ademtest afleggen, waaruit bleek dat hij gedronken had. Een controle van zijn papieren leerde de verbalisanten dat de 29-jarige man ook nog eens geen rijbewijs bij had. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.