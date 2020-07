Buurthuis ‘t Schoolke van Eke-Landuyt’ officieel geopend Anthony Statius

18u21 0 Nazareth De buurtbewoners van Eke-Landuit hebben vrijdagavond hun buurthuis geopend. De buurtbewoners van Eke-Landuit hebben vrijdagavond hun buurthuis geopend. De voorbije weken stak een twintigtal buren de handen uit de mouwen om het voormalig kleuterschooltje langs de Grote Steenweg om te bouwen tot een gezellig ontmoetingsplaats.

Chris Degroote is een tevreden man. Maanden geleden ijverde de inwoner van de wijk Eke-Landuit voor het behoud van het voormalig kleuterschooltje door er een tweede leven aan te geven. De gemeente Nazareth kocht het gebouw langs de Grote Steenweg en nadat Chris samen met enkele buren en vrienden het schooltje helemaal opknapten, werd vrijdag het symbolische lintje geknipt door burgemeester Danny Claeys (CD&V).

“We hebben in een van de klaslokalen een toog gebouwd en we hebben nog oude houten tafels en stoelen op de kop kunnen tikken", zegt Chris. “De voorbije weken hebben vele vrijwilligers hard gewerkt om hier een gezellige buurthuis van te maken en het resultaat mag er zijn. We hebben overal flyers uitgedeeld en nu hopen we dat er zoveel mogelijk mensen op af komen.”

“Deze zomervakantie is iedereen welkom op vrijdag van 19 tot 22 uur en op zondag van 11 tot 13 en van 14 tot 18 uur. Daarnaast organiseren we op zaterdag 25 en zondag 26 juli een barbecue. Inschrijven kan via tschoolkevanlanduyt@gmail.com”, besluit Chris.