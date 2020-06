Buurtbewoners knappen kleuterschooltje Landuit op: “Toekomstig buurthuis brengt nu al mensen samen” Anthony Statius

20 juni 2020

10u59 0 Nazareth De buurtbewoners van Eke-Landuit zijn gestart met de opknapwerken aan het voormalig kleuterschooltje. De gemeente Nazareth kocht het gebouw langs de Grote Steenweg, zodat het een tweede leven kan krijgen als , voor mij is het project nu al geslaagd”, zegt initiatiefnemer Chris Degroote. De buurtbewoners van Eke-Landuit zijn gestart met de opknapwerken aan het voormalig kleuterschooltje. De gemeente Nazareth kocht het gebouw langs de Grote Steenweg, zodat het een tweede leven kan krijgen als buurthuis . “Ook klusjes doen brengtde buurt samen

De transformatie van het kleuterschooltje in Eke-Landuit is met wat vertraging eindelijk van start kunnen gaan. De gemeente Nazareth heeft het gebouw recent aangekocht voor 391.000 euro en de buurtbewoners krijgen nu carte blanche om het pand te renoveren en een nieuwe invulling als buurthuis te geven. Zaterdagochtend verzamelden een vijftiental buren zich om aan de klusjes te beginnen.

“Alle lokalen krijgen een nieuwe laag verf, de ramen worden herschilderd, er komt nieuw sanitair en de tafels worden hersteld”, zegt initiatiefnemer Chris Degroote. “We bouwen ook zelf een toog in een van de voormalige klaslokalen. Onze plannen voor grote verbouwingswerken hebben we voorlopig moeten opbergen, maar dankzij de hulp van vele vrijwilligers kunnen we al heel wat opknapwerkjes verrichten. Het buurthuis zou vanaf september volgend jaar in gebruik worden genomen. Het is leuk om te zien dat er zoveel mensen komen helpen. Voor mij is het project nu al geslaagd.”

De buurtbewoners van Eke-Landuit kunnen nog wat sponsoring gebruiken, alle hulp is welkom via tschoolkevanlanduyt@gmail.com.