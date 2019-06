BuSO Wagenschot heeft nieuwe lasklas Anthony Statius

16 juni 2019

09u01 0 Nazareth De leerlingen van BuSO Wagenschot in Eke beschikken over een nieuwe lasafdeling. De nieuwe klas werd op vrijdag 14 juni officieel ingehuldigd.

BuSO Wagenschot bestaat dertig jaar. De school zet volop in op het tegemoet komen aan de leer -en zorgbehoeften van leerlingen in het buitengewoon onderwijs.

“We blijven onze infrastructuur, onze leerinhouden en didactiek vernieuwen en zo heeft onze afdeling hoeklassen nu een volledig vernieuwd klaslokaal”, zegt directeur Steven Franke. “Onze school telt 44 leerlingen waarvan er 11 in de lasafdeling zitten. Het praktijkgebouw dateert van 2005 en na het stopzetten van de bouwafdeling werd de ruimte omgevormd tot lasklas. Het grotere gebouw en de nieuwe toestellen bieden de mogelijkheid om ook grotere constructies door de leerlingen te laten maken. Onze leerlingen krijgen veel externe opdrachten en zo maken zij vooral trappen en hekwerk, maar ook pizza-ovens, vuurschalen en een barbecue. Veel van deze jongeren zijn schoolmoe en het is onze uitdaging om hen te motiveren. We willen alle sponsors bedanken die deze klas mogelijk hebben gemaakt.”