Bruine uil is geboortemonument in Hospicebossen Anthony Statius

25 november 2019

13u37 0 Nazareth De Gezinsbond Nazareth en Eke heeft een geboortemonument geplaatst in de Hospicebossen. Het monument werd Vriendjes van het bos gedoopt en het werd afgelopen weekend ingehuldigd.

Er werd de afgelopen dagen heel wat werk verzet in de Hospicebossen in Nazareth. Vrijdag hebben leerlingen van de Nazarethse scholen en de Benedictuspoort Gent 5.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant en zaterdagvoormiddag kregen de ouders van de kindjes die geboren zijn tussen 1 januari 2018 en 31 juli 2019 de kans om de laatste 500 boompjes te planten. Zo werden de Hospicebossen met drie hectare uitgebreid.

Zaterdagvoormiddag werd ook het geboortemonument van Gezinsbond Nazareth en Eke ingehuldigd. Het monument is een grote uil en daaraan hangen ondertussen al zo’n 150 naambordjes. Na de inhuldiging was er nog een educatieve en interactieve wandeling door het bos in samenwerking met medewerkers van de Kaaihoeve.