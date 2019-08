Brouwsels op straat viert 25ste verjaardag: 10.000 bezoekers verwacht in Eke-dorp Anthony Statius

27 augustus 2019

14u39 2 Nazareth Liefhebbers van straat- en circuskunsten moeten komend weekend in Eke zijn. De vzw Vriendenkring Eke-Dorp organiseert voor de 25ste keer het internationaal festival ‘Brouwsels op straat’, goed voor 10.000 bezoekers. “Dit jaar zullen de artiesten ook in de Sint-Amanduskerk te zien zijn”, zegt burgemeester en medeorganisator Danny Claeys.

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september overspoelen artiesten uit de hele wereld het dorpscentrum van Eke. “Voor het eerst wordt de Sint-Amanduskerk van Eke actief ingeschakeld in het festival”, zegt Danny Claeys. “De kerk wordt een bijzonder decor voor acrobatie en lichtshows. Een andere primeur is dat we er in geslaagd zijn om het Oekraïense gezelschap DEKRU voor het eerst naar België te brengen. Deze vier geschoolde performers brengen met de mime van Marcel Marceau verschillende shows.”

“Voor deze jubileumeditie verwelkomen we meer dan dertig gezelschappen en negentig artiesten van Argentinië tot Zwitserland, goed voor zo’n 130 optredens”, vervolgt Danny. “We geven ook opnieuw de kans aan voor ons nog onbekende artiesten om zich gratis aan het publiek voor te stellen. Zij maken dus geen deel uit van het officiële programma, maar krijgen van ons wel een speelplek. Naast de straat- en circuskunsten kunnen de bezoekers ook genieten van artisanale creaties en culinaire hoogstandjes op de marché aux bons vivants. Verder zijn de creatieve ateliers van de vzw Zonnehoeve/Living+ opnieuw vertegenwoordigd in de pastorie en aan de oude kerk is er een plek voor de allerjongste. Op zaterdagavond is er in de kerk de lichtshow ‘Oya en de Dwaallichtjes’ van Zazzu en op het oude kerkplein maakt Ron Jaluai ’s avonds een decor voor verliefde zielen ‘Love is in the air’. Ter hoogte van Sint-Cecilia brengt Crème & Brulé tweemaal een romantische vuurshow. Op zondagavond sluiten we af met een vuurshow en diervriendelijk vuurwerk, dit alles om 21.30 uur ter hoogte van de Stationsstraat-Brouwerij.”

Brouwsels op straat is gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor inwoners van Nazareth en Eke op vertoon van identiteitskaart. Voor andere bezoekers kost een kaartje 5 euro voor twee dagen. Iedereen is welkom op zaterdag 31 augustus van 18 tot 24 uur en op zondag 1 september van 14 tot 22 uur.

Meer info via www.brouwselsopstraat.be.