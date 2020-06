Brouwsels op Straat maakt plaats voor Eke Verlicht Anthony Statius

18 juni 2020

15u06 0 Nazareth Het jaarlijkse straattheaterfestival Brouwsels op Straat in Eke (Nazareth) wordt afgelast door het coronavirus, maar de Vriendenkring Eke-Dorp heeft een alternatief evenement in petto. In het eerste weekend van september organiseert men heel wat activiteiten onder de noemer Eke Verlicht.

Traditiegetrouw gaat in Eke tijdens het eerste weekend van september het internationaal straattheaterfestival ‘Brouwsels op Straat’ door. Ten gevolge van de Covid 19-maatregelen en de aanverwante beperkingen wordt het festival uitgesteld tot volgend jaar.

“De organisatie van Brouwsels op Straat vraagt heel wat voorbereiding”, zegt initiatiefnemer en burgemeester Danny Claeys. “Met de corona-maatregelen en beperkingen, kunnen we vandaag niet garanderen dat we begin september een festival op internationaal niveau kunnen organiseren. Een afkooksel zou een slechte keuze zijn én tevens afbreuk doen aan de reputatie van het festival. Daarbij lijkt het ons niet ethisch om sponsorgeld te vragen aan bedrijven en zelfstandigen die moeilijke tijden meemaken ten gevolge van het coronavirus.”

“Maar Vriendenkring Eke-Dorp wil de kermis zo maar niet laten passeren”, vult Brigitte Van Rysseghem aan. “Met het concept ‘Eke Verlicht’ willen we de kermis een extra dimensie geven. Tijdens het weekend zijn verschillende activiteiten gepland zoals een oldtimertocht, een kindernamiddag, een antiekmarkt, een optreden van gelegenheidsband ‘De Verlichte Geesten’, vuurwerk en verlichte gebouwen. Dit zal allemaal plaatsvinden op een gesloten parcours in de omgeving van de ‘Brouwerij’, behalve de oldtimertocht natuurlijk. We zullen aan de dorpsgenoten en de lokale middenstand vragen om er een ‘lichtkermis’ van te maken.”