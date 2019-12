Brouwsels op straat krijgt subsidie van 2.000 euro Anthony Statius

05 december 2019

13u48 1 Nazareth De vzw Vriendenkring Eke-Dorp krijgt 2.000 euro voor de organisatie van haar jaarlijks evenement Brouwsels op straat. De subsidie komt van de provincie Oost-Vlaanderen.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde recent subsidies goed voor 11 toeristische evenementen en dat voor een totaalbedrag van 84.000 euro. De vzw Vriendenkring Eke-Dorp mag eveneens 2.000 euro verwachten voor de organisatie van ‘Brouwsels op straat’. Dit is een internationaal festival voor straat- en circuskunsten dat plaatsvindt op 5 en 6 september 2020. In de marge van dit festival is er een ‘marché aux bons vivants’.

“Toeristische evenementen zijn ware publiekstrekkers. Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar zijn ook sociaal-maatschappelijk van groot belang”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor toerisme.