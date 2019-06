Bonaparte bestrijdt dorstige kelen met gratis sangria Anthony Statius

25 juni 2019

10u51 0 Nazareth Bij brasserie Bonaparte in Nazareth heeft men de perfecte remedie gevonden tegen de hittegolf. Iedere klant krijgt van zaakvoerders Pieter en Timothy een glas sangria met vers fruit. “Een extraatje om onze klanten te verwennen”, zegt Pieter.

Pieter Claessens en Timothy Chalmet namen vier jaar geleden het bekende restaurant Bonaparte aan de rotonde in Eke over. Het duo lanceert regelmatig leuke acties en deze week zet men de zomervakantie feestelijk in met gratis sangria.

“Een zomers drankje dat perfect past bij dit extreem warme weer”, zegt Pieter. “De examens zijn gedaan, de vakantie komt eraan en dus verwennen wij onze klanten bij de lunch en het diner met een gratis aperitief. We zijn maandag gestart en de reacties waren positief. Voor vele mensen wat het een aangename verrassing en een welgekomen verfrissing. De actie loopt de ganse week, behalve op woensdag en donderdag, want dan zijn we uitzonderlijk gesloten wegens onderhoudswerken. Op vrijdag is iedereen terug welkom vanaf 11.30 uur”, besluit Pieter.

Meer info via www.brasseriebonaparte.be.