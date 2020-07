Boekstart-pakket af te halen in bib Anthony Statius

10 juli 2020

11u51 0 Nazareth De gemeente Nazareth neemt deel aan het project Boekstart. De boekenpakketten zijn af te halen in de bibliotheek.

Het Boekstart-project wil kinderen zo vroeg mogelijk laten kennismaken met lezen en voorlezen. Normaal gezien worden de boekenpakketten verdeeld door het consultatiebureau van Kind en Gezin, maar door het coronavirus doet men het even anders. Het pakket voor baby’s bestaat uit een knisperboek, een groeimeter en een infobrochure, dat voor peuters uit twee boeken.

Is je kindje geboren tussen 1 november 2018 en 30 april 2019 of tussen 1 september 2019 en 29 februari 2020, dan ontvang je thuis een brief om een leespakket op te halen in de bibliotheek in Dorp 2.

Meer info via 09/382.82.91 of ann.van.de.vijver@nazareth.be.