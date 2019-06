Bliksem slaat in bij alleenstaande moeder, maar Qmusic schiet te hulp: nieuwe tv én waardebon van 1.500 euro Wouter Spillebeen en Lieven Samyn

20 juni 2019

14u59 8 Nazareth De voorbije dagen waren een rollercoaster van emoties voor Eva De Jonghe uit de Schoolstraat in Nazareth. Een blikseminslag vernielde gisteren zowat alle elektrische apparaten in haar huis, maar deze morgen gaf Qmusic haar een gloednieuwe televisie en een waardebon van 1.500 euro. “Dat is een enorme opsteker, want ik kan niet zomaar alles opnieuw kopen.”

Eva is de alleenstaande moeder van twee zonen van 17 en 28 jaar oud. Daarnaast is ze ook de pleegmoeder van een vijftienjarig meisje en een achtjarige jongen. Samen met haar 17-jarige zoon Robbe houdt ze enkele paarden en leert ze kinderen van 5 tot 12 jaar spelenderwijs paardrijden. Woensdagochtend, terwijl een plotse hevige storm over Nazareth trok, sloeg de bliksem ineens in op haar huis.

Behulpzame brandweer

“We lagen nog in bed toen rond 6.30 uur de bliksem insloeg”, vertelt Eva. “We hoorden een enorme knal en zagen een witte en gele gloed.” Eva en Robbe liepen het huis af en ontdekten waar de inslag schade had veroorzaakt. “De elektrische apparaten die aangesloten waren, zijn zowat allemaal vernield, zoals de televisie, de computer, de rolluiken en de boiler. Enkele stopcontacten zijn zwartgeblakerd. In de garage voelden we ineens druppels op ons hoofd. We wisten meteen: Hier is de bliksemschicht ook gepasseerd. We hebben ook een harde schijf waar alle informatie op staat voor een paardenkamp dat we deze zomer organiseren. We weten nog niet of we die info kunnen redden, en de kampen beginnen al over twee weken.”

“Ik zag ook dat de elektriciteitskast zwart uitsloeg. Ik wist niet of ik die terug mocht aanleggen, dus heb ik de brandweer gebeld. Ik had er geen idee van hoe gevaarlijk het was, maar er kon nog iets smeulen en een brand veroorzaken. De brandweer zei meteen dat ik er niet aan mocht komen. Ze zijn dan in groten getale ter plaatse gesneld. Ik stond er wat verweesd bij, dus gelukkig heeft een behulpzame brandweercommandant me uitgelegd wat ik moest doen”, aldus Eva.

Opsteker

Ondanks de blikseminslag beseft Eva ook dat ze geluk heeft gehad. “We zijn ongedeerd en er is geen brand uitgebroken. Gelukkig hadden we net nieuwe dakgoten geplaatst. In oude dakgoten kunnen stof en spinnenwebben verzamelen en dat is heel brandbaar. We zijn net bijna klaar met een grote verbouwing, dus als er een brand was uitgebroken, konden we waarschijnlijk opnieuw beginnen.”

Die ochtend had Qmusic het over de stormschade. Verschillende luisteraars belden met hun verhaal en ook Eva kwam even op de radio. Vandaag wilden Sam, Heidi en Wim het verhaal verder opvolgen, dus ze belden Eva nog eens op. “Ze vroegen me om naar buiten te gaan. Daar stond Jolien Roets met een gloednieuwe tv en een waardebon van 1.500 euro voor de Vanden Borre. Wat is de kans dat zoiets gebeurt? Het is fantastisch. Als alleenstaande moeder kan ik niet zomaar naar de MediaMarkt gaan en alles opnieuw aankopen en op het geld van de verzekering moeten we waarschijnlijk nog een hele tijd wachten. Dus het is een enorme opsteker en een heel grote hulp”, reageert Eva. “Ik ben hen echt enorm dankbaar.”