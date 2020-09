Bibliotheek ontleent nu ook e-boeken Anthony Statius

21 september 2020

18u00 0 Nazareth In de bibliotheek van Nazareth kan je vanaf nu ook e-boeken ontlenen. Er is keuze tussen ruim 2.500 titels die op de e-reader of tablet kunnen verschijnen.

De e-boeken van de Nazarethse bibliotheken zijn terug te vinden in de online catalogus. Via het platform cloudLibrary kunnen liefhebbers telkens twee e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel. De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en op de meest courante e-readers.

Tussen de ruim 2.500 titels vinden volwassen leners voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie, aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken. Dit aanbod is tot stand gekomen via een samenwerking tussen Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca en is aangeboden met het cloudLibrary-platform.

