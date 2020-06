Bibliotheek heropent de deuren Anthony Statius

03 juni 2020

08u14 0 Nazareth De bibliotheek van Nazareth heropent op maandag 8 juni de deuren. Bezoekers kunnen zonder afspraak binnengaan tijdens aangepaste openingsuren.

Boeken ontlenen in de bibliotheek van Nazareth kan opnieuw vanaf maandag 8 juni. Het personeel vraagt wel om een mondmasker te dragen, om de handen te ontsmetten bij het binnen - en buitengaan, om op anderhalve meter afstand van de andere bezoekers te blijven en om niet langer dan een half uur te blijven.

Om alles vlot te laten verlopen, zijn er nog enkele afspraken. Zo is lenen enkel mogelijk met een lenerspas of e-ID en er mogen maximaal 8 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. De zithoek is gesloten, de toiletten zijn niet toegankelijk en de catalogusschermen zijn niet beschikbaar. Er wordt gevraagd een lijstje mee te nemen en de materialen doelgericht te kiezen.

De openingsuren werden ook aangepast. De bibliotheek is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14 tot 18 uur en op donderdag en zaterdag van 9 tot 12 uur.