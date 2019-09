Bestuurder met glas te veel op rijdt tegen geparkeerde vrachtwagen Wouter Spillebeen

23 september 2019

18u22 1 Nazareth Een bestuurder is zaterdagavond met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij in de Warandestraat in Nazareth tegen een geparkeerde vrachtwagen reed. De man bleek achteraf te veel gedronken te hebben.

De 44-jarige bestuurder van een Kia verloor rond 22 uur de controle over zijn stuur en reed tegen het voertuig. Hij werd lichtgewond naar het UZ in Gent gebracht terwijl zijn wagen, die total loss is, getakeld werd. Achteraf bleek uit een ademtest dat de man een glas te veel op had. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.