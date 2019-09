Bermen krijgen volledige maaibeurt Anthony Statius

11 september 2019

10u23 0

De wegbermen in Nazareth krijgen een volledige maaibeurt in de maanden september en oktober. Dit laat het gemeentebestuur weten.

De wegbermen in Nazareth worden tweemaal per jaar gemaaid: een eerste maal tussen 15 juni en 15 juli en een tweede maal tussen 15 september en 15 oktober. Het lokaal bestuur besteedt deze werken uit aan een aannemer. In september en oktober worden de bermen volledig gemaaid. Ook de begroeiing in de gracht wordt dan afgemaaid, met name de schuine kant langs de straatkant en de bodem van de gracht. Het maaien van de wegbermen is belangrijk voor de zichtbaarheid op de openbare weg, verkeersveiligheid en distelbestrijding.