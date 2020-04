Benoit (87) verzint ‘coronarijmpjes’ in het rusthuis: “Voor het slapengaan heb ik de meeste inspiratie” Anthony Statius

21 april 2020

Nazareth "Ik voel me een gemuilkorfde hond, met dat masker op mijn mond." De 87-jarige Benoit Deconinck uit Zingem bedacht het rijmpje op zijn kamer in woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke (Nazareth). "Het virus geeft mij inspiratie en ik verzin iedere avond coronarijmpjes voor het slapengaan", zegt Benoit.

Het coronavirus brengt naast een pak ellende bij sommigen ook verborgen talenten naar boven. Zo sloeg Benoit Deconinck, een gepensioneerde schrijnwerker uit Zingem (Kruisem), aan het rijmen. Op zijn kamer in woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke (Nazareth), waar hij al drie jaar samen met zijn vrouw Juliette verblijft, bedacht de man al een dozijn ‘coronarijmpjes’.

Geen poëet

“Vroeger had ik veel migraine, ik vond het niet zo erg als quarantaine. Dit rijmpje heb ik gisterenavond nog bedacht”, vertelt Benoit Deconcink met enige trots aan de telefoon. “Meestal verzin ik een rijmpje voor ik ‘s avonds ga slapen. Het onderwerp is altijd hetzelfde, namelijk het coronavirus dat ons nu allemaal bezighoudt. Noem mij zeker geen poëet, het zijn maar rijmpjes van twee tot vier zinnetjes. De eerste rijmpjes die ik heb geschreven, heeft de aalmoezenier zelfs omgeroepen voor alle bewoners in het rusthuis. Ik heb er ondertussen al een stuk of twaalf en ook mijn vrouw gaat er helemaal in op.”

Benoit woont ondertussen drie jaar in het rusthuis, waar hij en zijn vrouw al een maand geen bezoek mogen ontvangen. “We hebben geen kinderen, maar mijn jongere broer Pierre kwam wel geregeld op bezoek”, zegt Benoit. “Gelukkig kunnen we nog bellen naar elkaar. Hoe ik mij bezighoud? Ik ben nog goed bij geest, maar door zware rugproblemen zit ik vast aan mijn rolstoel. Ik los kruiswoordraadsels en woordzoekers op en kijk vaak televisie. Met mijn scootmobiel buiten een toertje maken zit er helaas voorlopig niet in. Of ik bang ben voor het coronavirus? Neen, ik heb mijn tijd gehad. Daarbij is er in De Lichtervelde nog niemand besmet en ik ben er vrij gerust in, we worden hier goed verzorgd.”

Voor de liefhebbers, hieronder staan de andere corona-rijmpjes van Benoit.

- Al staan we niet op de bon toch zitten wij in ‘t prison.

- Men tracht Corona in te dijken anders maakt ze te veel lijken.

- Liever een bescherming rond mijn kont, dan dat masker voor mijn front.

- Zo veel dagen op mijn kot, ‘t hangt mij uit tot in het strot.

- Met ons gedwongen lot “blijf in uw kot”, ‘t was geen geschoten bok van Minister Maggie De Block.

- Met de kiekens op stok, ik blijf in mijn hok, ‘s morgens roep ik kot kot kot en loop te glunderen van genot.

- Laat Corona niet verpesten de dagen die ons resten.

- Nu Corona denkt ons weg te maaien, we zullen daarna victorie kraaien.