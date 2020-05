Babywinkel bedient jonge ouders aan drive-in: “Veiliger voor mij én voor andere klanten” Anthony Statius

11 mei 2020

12u34 0 Nazareth Een drive-in voor babyspullen, in tijden van corona is alles mogelijk. Babywinkel The Baby’s Corner in Nazareth heropende maandag de deuren, maar voor jonge ouders die de zaak liever niet binnenstapten, werden de bestellingen aan de shop & ride in de auto gelegd. “Veiliger voor mij en ook voor de andere klanten”, zegt Annelies Decrans, die in juli haar tweede kindje verwacht.

In The Baby’s Corner, de babywinkel van Sonia Pypaert in Nazareth, kunnen jonge ouders sinds maandag hun babyspullen ook afhalen aan een drive-in. De eerste mama die er gebruik van maakte was Annelies Decrans uit Waregem. Annelies, mama van een driejarig meisje Liv en bijna mama van een tweede kindje, arriveerde rond 11 uur op de parking.

Vlot

“Het is een zeer vlot systeem”, zegt Annelies. “Ik heb eerst een virtuele tour doorheen de winkel gekregen en daarna kon ik online mijn bestelling plaatsen en betalen. Daarna werd een afspraak gemaakt en de spullen - een fiets, een helm en kledij - werden op de parking in de koffer van mijn auto gelegd. Er is dus geen fysiek contact geweest. Ik probeer zo veilig mogelijk te shoppen, zowel voor mijn eigen veiligheid als voor die van de andere klanten.”

Zaakvoerder Sonia Pypaert spreekt over een extra service. “We hebben de nodige beschermingsmaatregelen genomen, maar wie liever de winkel niet binnenstapt, kan ook gemakkelijk bediend worden via thuislevering en dus nu ook via deze drive-in. Deze extra service bieden we voor onbepaalde duur aan.”