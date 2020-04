Automobiliste (21) uit Oudenaarde gewond bij verkeersongeval in Nazareth Wouter Spillebeen Ronny De Coster

15 april 2020

17u43 12 Nazareth Bij een ongeval op de Steenweg Deinze in Nazareth ter hoogte van het kruispunt met de ’s Gravenstraat is deze middag een vrouw van 21 jaar uit Oudenaarde gewond geraakt bij een aanrijding.

De aanrijding gebeurde deze middag om 14.10 uur. Twee wagens reden op elkaar in. De brandweer werd ter plaatse geroepen om wat brokstukken en olie van de auto’s op te ruimen en de wagens werden weggetakeld. Intussen had een van de inzittenden verzorging nodig van de ambulanciers. Zij is met de Snoeck-ambulance overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.