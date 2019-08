Auto belandt tegen boom: zwaargewonde bestuurder onder invloed Jeffrey Dujardin

In de Gravenstraat in Nazareth is donderdagnacht rond middernacht een zwaar ongeval gebeurd. Een 47-jarige man uit Oudenaarde reed met zijn BMW richting de N35. Ter hoogte van het kruispunt reed hij echter rechtdoor over een verkeerseiland. Na eerst drie verkeersborden te raken en het kruispunt over te steken, komt hij tot stilstand tegen een boom. De man zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het UZ Gent. Hij legt later in het ziekenhuis een positieve ademtest af.