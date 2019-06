Antiek- en Brocantemarkt in Eke-dorp Anthony Statius

01 juni 2019

18u12 4 Nazareth Vriendenkring Eke Dorp organiseert op zondag 2 juni de 27ste editie van haar Antiek- en Brocantemarkt. Iedereen is welkom tussen 10 en 18 uur.

Zondag kan je van 10 tot 18 uur komen snuisteren tussen de honderden oude spullen, maar de echte liefhebbers weten ondertussen dat de beste koopjes nog vroeger afgesloten worden. Gedurende de hele dag is het terras van CC De Brouwerij open voor een Schouwpijpken, een pannenkoek, een IDeke, of andere hapje. Daarnaast is er ook het enige echte Eekse druppelkot, waar je een aperitief kan komen drinken.

De toegang van de Antiek- en Brocantemarkt is gratis. Meer info via An Ronsmans: 0477/21.38.99 of An.ronsmans@vrienden-eke.be.