Anna Boone is nieuwe eeuweling Anthony Statius

04 september 2019

16u35 0 Nazareth Met Anna Boone heeft de gemeente Nazareth een nieuwe eeuweling. In het bijzijn van haar familie en het gemeentebestuur vierde ‘meme Coco’ haar honderste verjaardag in woonzorgcentrum Wielkine.

Op 4 september 1919 werd Anna Boone geboren als enige dochter in een landbouwgezin in De Pinte. Honderd jaar later vierde Anna haar verjaardag in woonzorgcentrum Wielkine, waar ze sinds 2008 verblijft. Ze trouwde in 1940 met Robrecht Deconinck. Haar echtgenoot, die ondertussen overleden is, was postbode en Anna heeft altijd voor de kinderen gezorgd. Anna kreeg twee dochters Maria en Mariette en ondertussen zijn er vier kleinkinderen, vier achterkleinkinderen en een achterachterkleinzoon.

“Mama krijgt nog veel bezoek”, zegt dochter Maria. “Ze ging vroeger overal met de fiets naartoe en misschien is dat wel het geheim om gezond oud te worden.” Anna kreeg enkele cadeautjes van het gemeentebestuur van Nazareth en de verjaardag werd gevierd met een glaasje bubbels en taart.