Anja De Jans verlaat N-VA-fractie en zetelt onafhankelijk verder Anthony Statius

04 december 2019

20u03 1 Nazareth Gemeenteraadslid Anja De Jans verlaat de N-VA-fractie en zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad van Nazareth.

“De N-VA-afdeling van Nazareth heeft, in samenspraak met het nationale partijbestuur, besloten om onmiddellijk de samenwerking te stoppen met gemeenteraadslid Anja De Jans”, zegt fractievoorzitter Frank Dhaenens. “Dat wil zeggen dat Anja De Jans, die haar partij-lidmaatschap werd ontnomen, de facto geen deel meer uitmaakt van de N-VA-fractie en dus als onafhankelijke zal verder zetelen in de gemeenteraad. We betreuren dit, maar mevrouw De Jans had zelf al aangegeven dat ze uit de partij wou stappen, na een opeenstapeling van conflicten. Dit is voor iedereen wellicht de beste oplossing.”

“Ik ben in de politiek gestapt om dingen in beweging te zetten en vooruit te gaan met onze samenleving”, zegt Anja De Jans. “Aan de zijlijn staan zonder iets te doen is niet mijn ding, daarvoor is mijn engagement te groot. Ik wil de kaart trekken van participatie die meegaat met haar tijd, waarin iedereen kan vooruitgaan. Dit was niet mogelijk met N-VA en daarom ga ik alleen verder.”

Anja De Jans kwam in oktober 2018 als nieuwkomer in de politiek. Ze haalde toen 209 stemmen.