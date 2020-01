Alleen nog textielcontainers van Ateljee en VICT Anthony Statius

04 januari 2020

Nazareth De gemeente Nazareth wil de wildgroei aan textielcontainers tegengaan. Daarom werkt men enkel nog samen met Ateljee en het Vlaams Inzamelcentrum Textiel.

Sinds 1 januari 2020 heeft Nazareth een raamcontract voor textielcontainers via afvalmaatschappij IVM. Hierdoor staan er enkel nog textielcontainers van Ateljee en het Vlaams Inzamelcentrum Textiel op het grondgebied.

De containers van Ateljee staan aan cc Het Centrum in Dorp, op de kruising Steenweg en Landuitstraat, in de Lichterveldestraat aan KLJ Eke, aan de Steenweg Deinze aan KLJ Nazareth, aan het recyclagepark in de Sticheldreef en op de parking van de Kringloopwinkel in de Warandestraat. De containers van het VICT staan aan de glasbollen in de ‘s Gravenstraat aan Kinderkasteeltje in de Drapstraat, aan de parking van de Makro, op de parking van de sportsite, aan het station in de Roombaardstraat en in de Stationsstraat.

De gemeente vraagt om enkel proper, nog bruikbaar textiel in een goed afgesloten zak in deze containers te deponeren. Dit mag kledij en schoeisel zijn, maar ook beddengoed of gordijnen.