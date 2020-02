Actuaforum betrekt alle raadsleden bij beleid Anthony Statius

17 februari 2020

11u49 0 Nazareth In Nazareth werken meerderheid en oppositie samen aan het gemeentelijk beleid. Dit doen ze tijdens een jaarlijks Actuaforum, een nieuw initiatief waarin alle gemeenteraadsleden actief betrokken wordt bij actuele beleidsthema’s.

Tijdens het eerste Actuaforum praatten de raadsleden van alle meerderheids- en oppositiepartijen er in kleine groepen over het recent goedgekeurde meerjarenplan.

“Alle raadsleden gingen op zoek naar een project waar samen aan gewerkt kan worden”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “Uit drie voorstellen selecteerde de kerngroep de actie het recreatietoerisme faciliteren door tegen 2025 drie beweegroutes te creëren’. Deze beweegroutes kunnen wandel- of fietspaden zijn of een combinatie. Deze actie hoort bij de doelstelling een toegankelijk groenblauw netwerk creëren uit het meerjarenplan. De komende maanden zullen de raadsleden dit project verder uitwerken.

“Het Actuaforum viel bij de gemeenteraadsleden in de smaak. Met dit jaarlijks initiatief dragen we bij tot meer participatie in ons gemeentelijk beleid”, aldus de burgemeester.