Achtervolging door Franse politie op Belgisch grondgebied Wouter Spillebeen

23 december 2019

16u30 2 Nazareth Een achtervolging door de Franse politie die gestart is in Roubaix, is deze middag geëindigd op de E17 ter hoogte van Nazareth. De vluchtende chauffeur kon ontkomen.

De Franse politie wilde een wagen laten stoppen, maar de chauffeur bleef verder rijden en kwam uiteindelijk op Belgisch grondgebied terecht. Daar werd de hulp van de Belgische federale politie ingeroepen. “Tegen de tijd dat we konden ingrijpen, was de wagen Nazareth gepasseerd op de E17", klinkt het. “We konden dus niet veel meer doen. De Franse politie heeft de achtervolging gestaakt. De chauffeur kon ontkomen, er is ook geen nummerplaat herkend.” De chauffeur reed namelijk in de richting van Gent, waar hij verschillende richtingen kon uitslaan. De achtervolging van ongeveer 55 kilometer lang hield dus op. Waarom de Franse politie de wagen wilde tegenhouden, is niet gekend.