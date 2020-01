Aantal ongevallen blijft gelijk, wel minder gewonden Wouter Spillebeen

20 januari 2020

16u52 0 Nazareth In de politiezone Schelde-Leie zijn in het jaar 2019 vijftien procent minder gewonden gevallen in het verkeer dan het jaar ervoor. Het aantal ongevallen blijft met 607 wel ongeveer gelijk.

In 2018 daalde het aantal ongevallen nog met negen procent in de zone die de gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nazareth en Gavere omvat. In 2019 bleef het aantal ongeveer gelijk, maar in plaats van 201 in 2018, raakten slechts 165 mensen gewond. Dodelijke ongevallen waren er niet in de zone. “Vermoedelijk werpt het opvoeren van de snelheidscontroles sinds 2017 vruchten af”, speculeert de politiezone. “In vergelijking met vorig jaar rijden er in verhouding merkelijk minder bestuurders te snel langs onze camera’s.”

Een aandachtspunt voor de lokale politie was vorig jaar de N60. “Daar vreesden we door de steeds wisselende verkeerssituatie aan de werken dat het aantal ongevallen zou stijgen. Daarom werden er van bij het begin veel inspanningen geleverd om de signalisatie zo goed mogelijk te voorzien en te controleren op snelheid.” Die tactiek loonde. “We zien op de N60 een derde minder ongevallen dan de vorige jaren. In de werfzone waren er slechts twee ongevallen, met blikschade.”