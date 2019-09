Aanleunflats naast Wielkine klaar na vier jaar vertraging Anthony Statius

27 september 2019

15u01 2 Nazareth De dertig aanleunflats van sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard bij het OCMW-rusthuis Wielkine in Nazareth zijn eindelijk klaar voor verhuur. De flats moesten al in oktober 2015 opgeleverd worden, maar door het plotse faillissement van de aannemer liep het project vier jaar vertraging op.

“We hebben er inderdaad vier jaar langer op moeten wachten dan voorzien”, zegt directeur Hans Heyse van Volkshaard. “Doordat Bouwcentrale Modern failliet ging in januari 2016, moesten we op zoek naar een nieuwe aannemer om de werken verder te zetten. De procedures die daarbij kwamen kijken, namen meer dan anderhalf jaar in beslag. De werken konden uiteindelijk opnieuw aangevat worden in oktober 2017, met als nieuwe aannemer Everaert-Cooreman uit Berlare.”

“De aanleunflats zijn bedoeld voor mensen die zorgbehoevend zijn, maar wel nog zelfstandig kunnen wonen. De huurders zullen gebruik kunnen maken van de diensten van het OCMW-rusthuis Wielkine, dat er vlak naast ligt. De appartementen liggen verspreid over drie verdiepingen. Er zijn 25 flats met één slaapkamer en 5 met twee slaapkamers. Er worden parkeerplaatsen voorzien aan de Zwanestraat, er is een grote fietsenberging en elk appartement heeft een eigen terras en berging. Deze week krijgen de eerste huurders al de sleutels van hun nieuwe appartement. Naast deze 30 aanleunflats verhuurt Volkshaard nog 46 woningen en 37 appartementen in Nazareth. En daar zal het niet bij blijven: er zijn ook nog studies aan de gang voor nieuwe woningen in de Stropstraat en nieuwe appartementen in de Deinzestraat en in Eke.”