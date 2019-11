6,6 miljoen euro voor nieuw politiecommissariaat in Nazareth Cedric Matthys

20 november 2019

15u50 0 Nazareth Het nieuwe hoofdcommissariaat van de politiezone Schelde-Leie mag 6,6 miljoen euro kosten. Dat werd dinsdagavond beslist op de politieraad. In de zone zitten zowel de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth als Sint-Martens-Latem.

Het huidige hoofdcommissariaat in de Florastraat in De Pinte is te oud, te klein en te weinig toegankelijk. Daarenboven ligt het niet centraal in de politiezone. Daarom verhuist de politie eind 2021 naar de Weefstraat in Nazareth. Hoe de nieuwbouw er zal uitzien is voorlopig nog niet geweten. Momenteel wordt er volop onderhandeld met verschillende partijen. Op de politieraad in februari volgend jaar stelt de korpschef waarschijnlijk de eerste schetsen voor.