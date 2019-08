400 extra jobs in De Prijkels Veneco verwelkomt dertien bedrijven die verhuizen of uitbreiden Anthony Statius

29 augustus 2019

16u40 0 Nazareth De nieuwe percelen in industriezone De Prijkels geraken vlotjes ingevuld. Intercommunale Veneco stelde dertien bedrijven voor die hun bestaande site uitbreiden of die zich voor het eerst komen vestigen in de industriezone op de grens van Nazareth, Deinze en Kruisem. “Met deze dertien bedrijven worden er in De Prijkels zo’n vierhonderd jobs gecreëerd”, zegt Danny Claeys, voorzitter van Veneco en burgemeester van Nazareth.

De voorbije jaren werd het bedrijventerrein De Prijkels uitgebreid met 96 hectare, waarvan een verkoopbare oppervlakte van 55 hectare en 41 hectare aan nieuwe infrastructuur en groenvoorzieningen. Eind vorig jaar kochten de bedrijven Renson uit Waregem, groep Monument uit Deinze en Spraying Systems uit Gent al een perceel en donderdagmiddag stelde intercommunale Veneco nog eens dertien bedrijven voor, die een stuk van de nieuwe site zullen innemen. Veneco spreekt over zo’n vierhonderd extra jobs, een extra boost voor de tewerkstelling in deze regio, die met een tewerkstellingsgraad van 80 procent al hoog scoort in Oost-Vlaanderen. De bedrijven werden in aanwezigheid van burgemeesters Danny Claeys (Nazareth), Jan Vermeulen (Deinze) en Joop Verzele (Kruisem) voorgesteld bij standenbouwer Creaplan in Nazareth, een bedrijf dat uitbreidt met een perceel van 25.346 vierkante meter langs de E17. Andere bedrijven die uitbreiden zijn Beddeleem, BOONS FIS, BX Trade, Dematra, Fixatti, beter gekend als Dakota, Sadel en Wegmarkeringen De Groote.

Een opvallende nieuwkomer is Rabotvins, de grootste wijnhandelaar van Gent en de enige Gentse hofleverancier. Rabotvins werd in 1938 opgericht door Emile De Schepper in de Rabotstraat en in 1961 kocht de familie De Schepper een groot terrein naast de Blaisantvest. Het bedrijf is onder andere bekend van zijn Zuster Godelievewijn, dat herdoopt werd tot Godelina. “De Prijkels is een geschikte locatie voor de aan- en afvoer van goederen komende uit Frankrijk”, zegt commercieel directeur Cedric ‘t Kindt. “De ligging langs de E17 is voor ons perfect. Het nieuwe mobiliteitsplan in Gent is een van de redenen van onze verhuis, maar op onze huidige locatie konden wij niet ook meer uitbreiden. In Nazareth zullen wij een nieuwe bottelarij bouwen op een perceel van zo’n 12.000 vierkante meter.”

Andere nieuwkomers zijn Cartonnages Roland, een familiebedrijf uit Nevele dat banket-, praline- en buchedozen produceert, Garden Consulting (Jati & Kebon) uit Deinze, dat actief is in de productie van hoogwaardig tuinmeubilair en Huurland, dat haar hoofdkwartier vanuit Gent naar De Prijkels verhuist en er een nieuw verhuurpunt wil uitbouwen. Tenslotte is er ook New Glass Technology, een jong glasbedrijf dat gespecialiseerd is in toelevering van complexe glasproducten voor de bouw en de maritieme markt.

Ondertussen zijn de infrastructuurwerken in De Prijkels ook bijna afgerond. De nieuwe wegen in de uitbreidingszone Zuidwest zijn in gebruik genomen en er is een verbinding tussen de E3-laan en de Souverainestraat. De fietspaden op de centrale as worden eerstdaags geasfalteerd.