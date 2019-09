30 euro voor pendelende studenten met een studiebeurs Anthony Statius

01 september 2019

14u58 1 Nazareth Studiebeursgerechtigde leerlingen en studenten krijgen van het lokaal bestuur van Nazareth 30 euro aan verplaatsingskosten. Dit omdat een verplaatsing noodzakelijk is voor middelbaar en hoger onderwijs.

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft deze subsidie in het leven geroepen, omdat er in Nazareth geen middelbare en hogescholen zijn. Jongeren zijn daardoor genoodzaakt zich naar een andere gemeente te verplaatsen voor hun opleiding. Deze premie heet ‘Tussenkomst schoolvervoer voor studiebeursgerechtigde studenten’.

De premie is bedoeld voor jongeren die naar een middelbare school, een hogeschool of een universiteit gaan. Een bewijs van bus- of treinabonnement is niet nodig, wel een bewijs van de studiebeurs. Andere voorwaarden zijn dat de student in Nazareth woont en jonger dan 25 jaar is. Meer info via www.nazareth.be.