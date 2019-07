130 marktkramers op avondmarkt Anthony Statius

05 juli 2019

08u49 6 Nazareth De gezinsbond van Eke verwacht op zaterdag 6 juli meer dan 130 marktkramers voor de zevende editie van de avondmarkt. De Steenweg op het dorp wordt verkeersvrij gemaakt en de markt start om 18 uur.

De avondmarkt in Eke-Nazareth is op zeven jaar tijd gegroeid tot een van de grootste van deze regio. Er is van alles te vinden, van marktkramers, kunsthandelaars, oude ambachten, hobbyartikelen tot eet- en drinkkraampjes, maar ook tweedehands baby- en kinderartikelen en rommel, antiek en brocante. Er zijn meer dan 130 standhouders ingeschreven, goed voor zo’n 1.000 meter aan kraampjes.

Meer info via www.gezinsbondeke.be.