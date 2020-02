Navajo introduceert kappersstudenten in geheimen van de barbier Kristof Vereecke

13u52 6 Navajo Van Audenaerde van The Bar-Bershop kreeg deze week de leerlingen van het College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn uit Eeklo op bezoek. De populaire barbier nam de leerlingen mee naar de wereld van de mannenverzorging.

Navajo studeerde vijf jaar geleden zelf af als kapper op het college Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn. Ondertussen baat hij een succesvolle barbershop uit op de Grote Markt in Zelzate. “Ik vind het fijn mijn kennis door te kunnen geven. Als ex-leerling weet ik hoe belangrijk het is ervaring op te kunnen doen. Zeker met het oog op een laatste jaar, waarna je toch in de echte wereld gelanceerd wordt.”

Echte barbier

Dat Navajo een echte barbier is, maakt het voor de kappersstudenten van Ten Doorn nog een pak interessanter. “De wereld van de mannenkapper is toch een heel andere wereld dan die van de doorsnee kapperszaak”, weet Navajo. “Bovendien is het iets dat serieus in de lift zit. De man is anno 2020 veel ijdeler dan pakweg tien jaar geleden. Hij is ook bereid de portefeuille al eens boven te halen als het over lichaamsverzorging gaat. Toen ik afstudeerde had je amper barbiers, nu is de barbier niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Daarom is het ook belangrijk leerlingen van de kappersschool de kneepjes van het vak mee te geven.”