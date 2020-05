Na weken aftellen: éindelijk eerste bezoekjes in woonzorgcentra. ‘Mama huilde toen ze hoorde dat ik op bezoek zou komen vandaag’ Joyce Mesdag

18 mei 2020

17u50 2 Veel bewoners van woonzorgcentra hebben er reikhalzend naar uit gekeken, en vandaag was het eindelijk zover: ze mochten voor het eerst sinds midden maart opnieuw bezoek ontvangen. Eén familielid maar, een kwartiertje, en vanop afstand. Maar wát deed dat deugd. “Mama huilt nooit, maar toen ik haar vorige week zei dat ik vandaag op bezoek zou komen, was er toch een traantje bij”, zegt Martine Demey uit Beveren-Leie.

Niet alle woonzorgcentra waren er vandaag al klaar voor, voor een aantal bewoners is het nog wachten tot volgende week. Maar bijvoorbeeld in woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke en in woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke kon het vandaag al. “Wij hebben alternatieven aangeboden de voorbije weken”, zegt verantwoordelijke Dirk Cottenier van Ter Lembeek, dat tot nu altijd coronavrij bleef. “Zo hebben we in een ruimte op het gelijkvloers een muggenraam ingepakt met plasticfolie, zodat onze bewoners daar hun familie konden ontmoeten. Maar niets gaat boven een écht bezoekje natuurlijk.”

Nu de federale overheid bezoekjes eindelijk toelaten, schoten ze in ter Lembeek meteen in actie. “In de cafetaria van het lokaal dienstencentrum hebben we twee zones ingericht voor bezoeken”, zegt Cottenier. “Een bewoner en één familielid kunnen er plaatsnemen aan een tafel, met tussen hen een plexiglaswand. Het vraagt wel extra inspanningen van ons personeel om die bezoeken in goede banen te leiden, maar we hebben het ervoor over. De planning raakt heel snel ingevuld met mensen die hun partner of ouders eindelijk nog eens écht willen bezoeken.”

Helemaal gezellig en warm is het nog niet, zo met mondmaskers aan en met de tube handgel in aanslag. Het bezoek mag ook maar maximum een kwartiertje tot twintig minuten duren, en elke bewoner mag maximum één iemand ontvangen. “Maar we hebben hier zo naar uit gekeken”, zegt Martine Demey uit Beveren-Leie. “Mama huilt nooit, maar toen ik haar vorige week zei dat ik vandaag op bezoek zou komen, was er toch een traantje bij.” “Of ik mijn dochter gemist heb al die weken? Wie zou er zijn kinderen niet missen na al die tijd”, zegt Godelive Kerckhof (93). “Is het al voorbij? Goh, ik dacht dat we nog maar tien minuutjes bezig waren.”

“Ik heb mijn man Walter nu en dan bezocht aan het raam. We waren telkens blij dat we elkaar zagen, maar echt ideaal was dat niet: we verstonden elkaar niet goed”, zegt Mariette Eeckhout uit Ooigem. “Ik heb het zo gemist om eens een goeie babbel met hem te hebben. Ik was vanmorgen helemaal niet in mijn normale doen, ik heb een paar tranen gelaten zelfs. Ik heb er echt naar uit gekeken.”

Ook in woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke, dat met tien overlijdens vrij zwaar getroffen werd door corona, waren vandaag de eerste bezoekjes mogelijk. “We hebben vier afdelingen waar we telkens één ruimte voorzien hebben voor de ontmoetingen”, zegt Charlotte Desegher. “Een kwartiertje kunnen familieleden onze bewoners komen bezoeken. Dat is inderdaad niet lang, maar langer kan niet. We ontsmetten telkens de hele ruimte, en als we de bezoekjes kort houden, kunnen we zoveel mogelijk bewoners te kans geven een bezoekje te hebben. Wij hadden ze hier ook, die ‘raambezoeken’, en ook op bepaalde terrassen konden bewoners even praten met hun familie beneden. Maar tegen een echt bezoekje kan niets op, he.”

“Mijn ouders stellen het nog vrij goed”, zegt Sonja Dewerchin uit Zwevegem. “Het was eigenlijk vooral ik die nood had aan een bezoek. Zo samen in één kamer, dat is toch direct iets anders dan in de verte elkaar even te kunnen zien.” Evelyne Devolder is morgen aan de beurt, zij mag morgen langs bij haar mama Yvette Croquet. “Ik kom haar regelmatig bezoeken aan het raam, maar echt praten kunnen we niet. Mama is dementerend, en ze blijft me elke keer vragen waarom ik niet kan binnenkomen. Ik kijk er echt naar uit, naar morgen. Het is nog niet wat het moet zijn, maar het is al een hele grote stap vooruit.”