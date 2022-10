Na vier jaar trekt Bolle Bolle Saint-Martin er weer op uit: “Een ode aan de zwemclub, die door de sluiting van zwembad Ter Leie stopt”

WervikGoed nieuws voor gezinnen met kinderen, want op zaterdag 5 november vindt in Wervik een nieuwe editie van Bolle Bolle Saint-Martin plaats, een belevingswandeling in samenwerking met lokale handelaars, verenigingen en de stad. Door de pandemie dateert de laatste editie al van vier jaar geleden. De nieuwe editie krijgt als titel KERWIV 0489, een verwijzing naar 8940 Wervik.

Om de wandeling artistiek in te vullen, kunnen coördinatoren Steve Dejan, Nick Pauwels en Sherly Vereecke rekenen op heel wat verenigingen. Start en aankomst zijn dit keer in de sportzaal van het Sint-Jozefscollege in de Koestraat. De eerst groep vertrekt om 16 uur, de laatste om 19 uur. “We voorzien zes groepen van telkens vijftig personen”, zegt Nick Pauwels. “Het gaat richting de Sint-Medarduskerk en dan naar zwembad Ter Leie. Nadien is de kapel van Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat de volgende halte. Via de Steenakker gaat het dan weer naar het Sint-Maartensplein. In vergelijking met de vorige keer is de afstand wat ingekort.”

Volledig scherm Het begon in 2011 met een Halloweenspektakel, een initiatief van de Zwemclub Wervik en voorzitter wijlen Philippe Dejan. © Luc Vanthuyne

Bolle Bolle Saint-Martin is toe aan de vierde editie. Het is begonnen in 2011 met het Halloweenspektakel Jenneke Deruelle. “Dat was toen een initiatief van de Zwemclub Wervik en voorzitter wijlen Philippe Dejan”, zegt Nick Pauwels. “Nu brengen we een ode aan de zwemclub, die door de sluiting van zwembad Ter Leie stopt. De eerste editie van Bolle Bolle Saint-Martin volgde in 2012 en dat werd meteen een groot succes.” In 2016 aanvaardde Rosa Dierynck, weduwe van Philippe Dejan, het meterschap van Bolle Bolle Saint-Martin.

Handelaars en horeca

Er werken weer heel wat verenigingen mee: Stadsharmonie Wervik, Gezinsbond, Zwemclub Wervik, DR Compagnie, chiro Jow, KEL Omnisport, zwemclub Wervik, vzw Viroviacum Romanum en Jim’s Museum. Ook Frank Dubois zal te horen zijn. Hij werd in maart aangesteld tot piper van de stad Wervik. Onderweg zijn er stops bij veertien handelaars en horecazaken. Sherly Vereecke staat op de planken bij toneelbende ’t Project en schreef opnieuw het verhaal van de belevingswandeling. Ze vond haar inspiratie onder andere bij reuzenkinderen Lyse en Medard, de tweeling die met twee jaar vertraging door de pandemie in mei werden gedoopt in Wervicq-Sud.

Volledig scherm Sherly Vereecke van Up t'Gemak in Geluwe schreef opnieuw het verhaal © Maxime Petit

“Het verhaal situeert zich op een zusterplaneet van Moeder Aarde in een ander zonnestelsel”, vertelt Sherly. “We gaan 2.000 jaar terug in de tijd, naar de periode van de Romeinen. De inwoners van KERWIV 0489 verafgoden de god Mars en weten dat hier een tempel was. De inwoners bezoeken onze planeet en gaan op zoek naar de tweeling Romelus en Remus. Ze vergissen zich en ontvoeren de reuzenkinderen Lyse en Medard.”

Vol-au-vent

Om het half uur start er een groep onder begeleiding. Deelname kost 7,50 euro, kinderen jonger dan 4 jaar stappen gratis mee. Nieuw dit keer is de mogelijkheid om voor of na de wandeling te eten. Op het menu staat vol-au-vent met frietjes en groentenkrans. Volwassenen betalen 15 euro, een kinderportie of frietjes met een frikandel kost 8 euro. Inschrijven voor de wandeling en meer info via steve@dejan.be. Inschrijven voor het menu via uptgemak@outlook.com.

LEES OOK:

Volledig scherm Zittend vlnr Nick Pauwels, meter Rosa Dierynck, haar zoon Steve Dejan en Sherly Vereecke. Rechtstaand vlnr voorzitter Pasquien Dorny, bestuurslid Freddy Gryson en penningmeester Jean-Marie Vandamme van de Wervikse Wandelsportvereniging, schepen Lien Deblaere en Stefaan Vens van de Stadsharmonie Wervik © DBEW

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.