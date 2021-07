Na één maand rijbewijs: jongeman (19) rijdt vier auto’s in de prak in Dikkebus

Vier auto’s, rijp voor de schroothoop, en een beschadigde voorgevel van een woning. Dat is de materiële balans van een zware botsing die woensdagmorgen om 00.45 uur gebeurde langs de Dikkebusseweg in de Ieperse deelgemeente Dikkebus. Een jongeman van 19 uit Loker, amper een maand in het bezit van z’n rijbewijs, reed met zijn aftandse Audi in de richting van Ieper. Achter hem reed een tweede auto, met enkele vrienden. Vlak voor het binnenrijden van Dikkebus, in een flauwe bocht met een kleine vluchtheuvel, liep het verkeerd. Naar verluidt, nam de Audi-rijder de vluchtheuvel met veel te hoge snelheid aan de linkerzijde en verloor hij de controle over het stuur.

Grote ravage

“Wij hoorden een enorme klap”, zegt buurtbewoonster Agi Hullak, de partner van Christophe Berth. “Toen we buiten gingen kijken, zagen we een grote ravage. In het midden van de straat stond een Audi die vooraan helemaal vernield was. De bestuurder was er al uit, maar zijn vriendin nog niet. Zij was vrij ernstig gewond, het duurde even voor ze uit het wrak was. Haar vriend was ongedeerd, het leek hem ook allemaal vrij koud te laten. Het gaf een bijzonder rare indruk. Maar we schrokken pas echt toen we zagen dat ook wij en de buren ferm in de brokken hadden gedeeld.”