Na dertien jaar stopt Veronique Six met café In De Vier Winden: “Was het niet van mijn fietsongeval geweest, dan deed ik verder”

GELUWEUitbaatster Veronique Six (53) wuifde haar trouwe klanten in café In De Vier Winden langs de Wervikstraat in Geluwe uit. Jade Vancoillie neemt het café vanaf komende vrijdag over. Met haar achttien lentes wordt ze ongetwijfeld de jongste cafébazin uit een ruime regio. Veronique heeft ondertussen een nieuwe job als busbegeleidster bij de vrije basisschool Blijdhove in Menen. Van een opvallende carrièreswitch gesproken.

‘Vero’ Six was ruim twintig jaar verkoopster bij Blokker. “Eerst in Menen, dan in Komen en later terug in Menen”, blikt ze terug. “Ik hield drie seizoenen de kantine van voetbalclub EVC Beselare open. Mijn echtgenoot Bart is afkomstig uit Beselare. Daar kreeh ik eigenlijk de kriebels om zelf een café uit te baten.”

“In Geluwe hadden we café De Leiestraat in de Menenstraat op het oog maar kwamen net te laat. Hier hebben we een nieuw cliënteel moeten opbouwen. De eerste maanden was dat niet zonder moeite. De vorige uitbater was niet onbesproken. We hebben café In De Vier Winden kunnen uitbouwen tot een bruine kroeg. Een pluspunt is alvast de ligging en de parking. Er is ook een vergaderzaal. Alles wat moet, eigenlijk”

“Mijn trouwe klanten waren voornamelijk ouderen. Veel jonge gasten kwamen hier niet zoveel. Met Jade komt daar nu misschien wel verandering in. Ze had al een jaar zin om dit café over te nemen maar toen kon het niet want ze was nog geen achttien.”

Tweemaal lockdown

Tijdens de coronacrisis was er voor de horeca twee keer een lockdown en dus een moeilijke periode. “Er zijn nadien toch wel klanten weggebleven, zegt Veronique. “Niet zoveel maar hier en daar bij de oudere generatie zijn er nog mensen die schrik hebben.”

Vier jaar geleden was Veronique het slachtoffer van een verkeersongeval. Op de rotonde langsheen de Geluwesesteenweg in Wervik werd ze door een auto omver gereden. Met zware verwondingen aan haar onderbeen tot gevolg. “Was het daarvan niet geweest, dan deed ik verder met mijn café”, klinkt het. “Ik moet medicatie nemen om hier te kunnen staan. Dat ongeval is eigenlijk de reden waarom ik stop. Na dat ongeval was het café tijdens de week gesloten. Bart nam op vrijdag verlof en deed dan open.”

Volledig scherm café In De Vier Winden is gelegen in de Wervikstraat © DBEW

Veronique woont in de Menenstraat, is gehuwd met Bart Soenen en de moeder van twee zonen Stijn (32) en Niels (29). Beiden wonen in Harelbeke. Maurice (2,5 jaar) is het eerste kleinkind. De Vier Winden is eigendom van drankenhandel Bayart op de Laagweg in Menen en is het clublokaal van golfbiljartclub Krijt op Tijd en pijprokersclub De Verenigde Rokers . Er is ook een petanqueclub en er hangt ook een spaarkas. “Het contact met de klanten ga ik wel missen”, vertelt Vero. “Dat is ook wel normaal. Het zou jammer zijn moest het anders zijn. Alvast een grote dank aan alle klanten.”

Komend schooljaar begint ze vanaf september dus aan een nieuw hoofdstuk. “Twee keer twee uur per dag werk ik voor Blijdhove. De schoolbus rijdt tot in Wervik. Gemiddeld rijden er een dertigtal kinderen mee.” Veronique Six is er vorige week dinsdag vroeger dan verwacht al aan begonnen. “Men belde me met de vraag om iemand te vervangen”, zegt ze.

De nieuwe uitbaatster Jade heeft er alvast zin in en nodigt iedereen uit op zaterdag 16 juli vanaf 18 uur om een feestje te bouwen. Vanaf 21 uur is er een optreden van Andy Reivan.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.