Na de afgelasting van Pukkelpop: op deze zomerfestivals kun je wèl nog uit de bol gaan

Lokerse Feesten: 30 juli tot en met 8 augustus

Volledig scherm Lokerse Feesten. © Yannick De Spiegeleir

In Lokeren alvast geen kopzorgen over opgelegde maatregelen rond testen. “Wij hebben al voor de start van de festivalzomer besloten ons festival te organiseren volgens het horecaprotocol. Dat betekent dat maximum vierhonderd bubbels aan tafels van telkens vier personen van de optredens op de Grote Kaai kunnen genieten”, zegt voorzitter Timothy Heyninck van de Lokerse Feesten. “Uiteraard hebben we nu geen spijt van die keuze.” Over een week al start de bubbeleditie van de Lokerse Feesten.

Metalfestival Alcatraz: 13, 14 en 15 augustus

Volledig scherm Sfeer op Alcatraz. © Henk Deleu

Wie niet volledig gevaccineerd is en dus geen Covid Safe Ticket heeft, moet een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kunnen voorleggen. Wie meerdere dagen naar een festival wil, moet dus in principe meer dan een keer een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Onder andere die maatregel was een doorn in het oog van de organisatoren van Pukkelpop. Sneltesten mogen ook, maar die zijn maar 24 uur geldig. “Maar ons publiek is ouder dan dat van Pukkelpop. Ze zijn gemotiveerd om zich te laten vaccineren. Een hele grote groep is zelfs al volledig gevaccineerd”, zegt woordvoerder Bernard De Riemacker van Alcatraz, dat plaatsvindt van vrijdag 13 tot en met zondag 15 augustus “En voor wie nog niet (volledig) gevaccineerd is, zoeken we een oplossing.” Het festival pakt uit met drie podia en de hardste line-up ooit en rekent op 25.000 feestvierders.

Paradise City: 13, 14 en 15 augustus

Volledig scherm Paradise City in Perk. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Ook Paradise City is duidelijk: er zal op 13, 14 en 15 augustus gefeest kunnen worden op het kasteeldomein de Ribaucourt in Perk. “Op zaterdag zal dat met 10.000 bezoekers zijn, de maximumcapaciteit. Op vrijdag en zondag verwachten we zowat 7.000 bezoekers. De overheid liet al weten dat ook sneltesten toegelaten zijn”, verduidelijkt Gilles De Decker. “Aangezien onze doelgroep een wat oudere bevolking dan het Pukkelpop-publiek is, verwachten we dat slechts een minderheid getest zal moeten worden omdat een meerderheid volledig beschermd zal zijn. Festivalgangers die zo’n sneltest moeten voorleggen, kunnen die zelf bij de apotheker halen. Maar we zullen ze ook zelf ter beschikking stellen aan de ingang van ons festivalterrein. Momenteel zijn we onze berekeningen aan het maken, maar we willen het bedrag zo laag mogelijk houden.”

Zeverrock: 13 en 14 augustus

Volledig scherm Zeverrock. © Masscho

In Zevergem (De Pinte) gaat het tweedaagse muziekfeest Zeverrock op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus ook gewoon door zoals gepland. “Zeverrock is kleinschalig genoeg om zonder problemen te laten doorgaan”, zegt organisator Geert Boone. “In tegenstelling tot Pukkelop duurt Zeverrock maar twee dagen en dus kun je met een negatieve PCR-test, die 48 uur geldig is, zonder problemen naar het festival komen. We hebben de maximumcapaciteit per festivaldag teruggeschroefd van 4.000 naar 3.000 bezoekers. Aan de ingang zullen we extra gangen en scanners voorzien, zodat we iedereen vlot kunnen ontvangen en controleren.”

Ostend Beach: 20, 21 en 22 augustus

Volledig scherm Ostend Beach zal in augustus blijven doorgaan. © Ostend Beach

Wie op het Oostendestrand wil feesten, trekt op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus best naar het Klein Strand, voor Ostend Beach, dat in 2019 nog 18.000 feestvierders naar het strand lokte. “We zijn een veel kleiner festival dan Pukkelpop, waardoor het haalbaarder is de maatregelen na te leven”, reageert organisator Kevin Beirens. “Door het soort muziek dat wij op Ostend Beach spelen, is ons doelpubliek sowieso iets ouder. Op zondag wordt er bijvoorbeeld retro gedraaid. Ook op zaterdag is dit geen probleem. De iets oudere bezoekers die dan naar ons festival afzakken, zullen wellicht sowieso al gevaccineerd zijn”, stelt Beirens.

